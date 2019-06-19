Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ядовитые пауки, занесенные в Московскую область ветром или завезенные вместе с овощами и фруктами, не задержатся надолго из-за холодного климата, рассказал РИА Новости энтомолог, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в Подмосковье отмечено появление ядовитых пауков-каракуртов, которые раньше здесь не встречались.

Гомыранов отметил, что в Московской области слишком холодный климат, чтобы в регионе смогла обосноваться постоянная популяция пауков. Но в последнее время, когда установилась жаркая погода, пауки могли попасть в Подмосковье из других областей центральной России, например Волгоградской или Саратовской, считает ученый.

"Молодые пауки у каракуртов разносятся на паутине ветром, расселяясь по территориям. И возможно, несколько особей таким образом попали в Москву и Московскую область. Также часто опасных насекомых и пауков завозят из более южных регионов вместе с овощами и фруктами, а также с посадочным материалом (рассада, саженцы деревьев, кустарников). Но переживать не стоит, наши холодные зимы не позволят паукам стать постоянными жителями нашего региона", — сказал он.

Эксперт также рассказал, что у каракурта черное тело и массивное брюшко, обычно с яркими красными пятнами, иногда с белым окаймлением. Но могут встречаться и полностью черные пауки. Каракурт — довольно крупный вид пауков из рода черных вдов, размером до полутора сантиметров. Это характерный обитатель Киргизии, пустынной зоны Казахстана, степей Калмыкии, Астраханской области, Средней Азии, Ирана, Афганистана, берегов Средиземного моря, Северной Африки, Южной Европы и юга России и Украины. Каракуртам нужен очень сухой и жаркий климат. Обычно пауки сидят в сетях, которые плетут на поверхности земли.