В Совфеде допустили поддержку санкций против причастных к смерти Хашукджи

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия может поддержать озвученные в докладе ООН предложения по введению санкций против наследного принца Саудовской Аравии и других причастных к смерти журналиста Джамаля Хашукджи, а также по проведению неформальной встречи СБ ООН для оценки этой ситуации, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Россия может поддержать эти предложения спецдокладчика ООН, это возможно", - сказал Клинцевич.

По его словам, для такой поддержки необходимы весомые доказательства причастности представителей Саудовской Аравии к убийству журналиста.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.