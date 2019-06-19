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РИА Новости

В Совфеде допустили поддержку санкций против причастных к смерти Хашукджи

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия может поддержать озвученные в докладе ООН предложения по введению санкций против наследного принца Саудовской Аравии и других причастных к смерти журналиста Джамаля Хашукджи, а также по проведению неформальной встречи СБ ООН для оценки этой ситуации, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Россия может поддержать эти предложения спецдокладчика ООН, это возможно", - сказал Клинцевич.
По его словам, для такой поддержки необходимы весомые доказательства причастности представителей Саудовской Аравии к убийству журналиста.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
Вчера, 14:39
В Германии намерены изучить доклад ООН об убийстве Хашукджи
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
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