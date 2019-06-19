Берлин заинтересован во встрече в "нормандском формате" на высшем уровне

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. В Берлине заинтересованы во встрече нормандского формата на высшем уровне, встреча советников должна подготовить ее, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Канцлер (Ангела Меркель) вчера четко указала украинскому президенту (Владимиру Зеленскому), что мы заинтересованы в том, чтобы можно было вновь провести саммит. Встреча советников должна создать необходимые условия для этого", - сказал Бройль.