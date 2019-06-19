Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T14:48Z
https://ria.ru/20190619/1555701803.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_0:167:3049:1882_1036x0_80_0_0_45a33f6564b984632fa9cf22c2bf5269.jpg
РИА Новости

Берлин заинтересован во встрече в "нормандском формате" на высшем уровне

Вчера, 14:48
551
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. В Берлине заинтересованы во встрече нормандского формата на высшем уровне, встреча советников должна подготовить ее, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
"Канцлер (Ангела Меркель) вчера четко указала украинскому президенту (Владимиру Зеленскому), что мы заинтересованы в том, чтобы можно было вновь провести саммит. Встреча советников должна создать необходимые условия для этого", - сказал Бройль.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (слева) во время встречи в Доме приемов МИД России.
Вчера, 13:30
МИД: участники "нормандского формата" должны быть договороспособны
Он добавил, что темой встречи станет "прогресс в реализации минского соглашения, установление устойчивого перемирия, отвод частей и тяжелого вооружения от контактной линии".
7000116
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ГерманииФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (слева) во время встречи в Доме приемов МИД России.
МИД: участники "нормандского формата" должны быть договороспособны
РИА
Новости
Доклад Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines
В ДНР отвергли заявления о причастности республики к крушению MH17
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В Швейцарии призвали разрешить ситуацию с задержанными украинскими моряками
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, как пройдет встреча в "нормандском формате"
Лента
новостей
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие рассказало, когда начнется суд по делу о крушении MH17
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
МИД сожалеет из-за слов Зеленского о неготовности к переговорам с Донбассом
Петр Порошенко
Партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду
В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
Москва
В Кремле отметили стагнацию в выполнении Минских соглашений
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
В МИД обратили внимание на слова Болтона по СНВ-3
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Следствие по MH17 попросит Россию и Украину допросить подозреваемых
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев рассказал о провале проекта единой неразделенной Европы
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 2 июля
Следствие по MH17 намерено выяснить, кто направил экипаж "Бука" на Украину
Международный политический форум в Ярославле
Грызлов призвал украинские власти не повторять ошибки предшественников
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Лента новостейМолния