В ДНР отвергли заявления о причастности республики к крушению MH17

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing в адрес ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.

Представитель совместной следственной группы, выводы которой ранее в РФ называли голословными, сообщил в среду, что следствие по крушению MH17 предъявит обвинения четырем подозреваемым. Следствие утверждает, что среди подозреваемых по делу MH17 трое россиян и украинец.

"Обвинения ополчения ДНР в крушении рейса МН17 в очередной раз вызывают сомнения и не соответствуют действительности. Неоднократно на протяжении пяти лет мы заявляли, что подразделения ДНР в 2014 году не располагали зенитными комплексами, позволяющими сбить такую воздушную цель. Также не было и специалистов, которые могли бы обращаться с вооружением такого класса", - заявил собеседник агентства.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.