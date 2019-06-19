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РИА Новости

В ДНР отвергли заявления о причастности республики к крушению MH17

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДоклад Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines
Доклад Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines
© РИА Новости / Максим Блинов
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Доклад Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing в адрес ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Представитель совместной следственной группы, выводы которой ранее в РФ называли голословными, сообщил в среду, что следствие по крушению MH17 предъявит обвинения четырем подозреваемым. Следствие утверждает, что среди подозреваемых по делу MH17 трое россиян и украинец.
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. 13 октября 2015
28 марта, 16:59
"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
"Обвинения ополчения ДНР в крушении рейса МН17 в очередной раз вызывают сомнения и не соответствуют действительности. Неоднократно на протяжении пяти лет мы заявляли, что подразделения ДНР в 2014 году не располагали зенитными комплексами, позволяющими сбить такую воздушную цель. Также не было и специалистов, которые могли бы обращаться с вооружением такого класса", - заявил собеседник агентства.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
4 июня, 10:48
"Платить и каяться?" Помпео призвал Россию "сделать больше" по делу MH17Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию сделать больше для расследования крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что позиция Запада в отношении этой катастрофы остается откровенно предвзятой.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРMH17. РасследованиеВ мире
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