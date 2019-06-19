В Росавиации назвали основную причину снижения показателей "Домодедово"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Основной причиной снижения производственных показателей московского аэропорта "Домодедово" является прекращение полетов из него ряда перевозчиков, сообщила Росавиация.

"Основная причина снижения производственных показателей аэропорта "Домодедово" в 2015-2018 годах обусловлена прекращением полетов российских авиаперевозчиков из аэропорта", - говорится в сообщении.

Так, в 2015 году прекратила полеты" Трансаэро", в 2016 году - "Оренбургские авиалинии", в 2017 году -"Вим-Авиа".

"Также в конце 2018 года крупнейший российский чартерный перевозчик Azur Air осуществил перевод всех своих московских рейсов из "Домодедово" в аэропорты "Внуково" и "Шереметьево", - отметили в ведомстве.