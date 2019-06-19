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РИА Новости

В Росавиации назвали основную причину снижения показателей "Домодедово"

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта "Домодедово"
Здание международного аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Основной причиной снижения производственных показателей московского аэропорта "Домодедово" является прекращение полетов из него ряда перевозчиков, сообщила Росавиация.
"Основная причина снижения производственных показателей аэропорта "Домодедово" в 2015-2018 годах обусловлена прекращением полетов российских авиаперевозчиков из аэропорта", - говорится в сообщении.
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Так, в 2015 году прекратила полеты" Трансаэро", в 2016 году - "Оренбургские авиалинии", в 2017 году -"Вим-Авиа".
"Также в конце 2018 года крупнейший российский чартерный перевозчик Azur Air осуществил перевод всех своих московских рейсов из "Домодедово" в аэропорты "Внуково" и "Шереметьево", - отметили в ведомстве.
Ранее в среду Счетная палата РФ по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию "Домодедово" заявила, что проект по модернизации аэропорта, реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.
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РосавиацияДомодедово (аэропорт)Экономика
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