В Башкирии аварийно сел легкомоторный самолет с двумя французами на борту

Легкомоторный самолет удачно сел в башкирском поле после проблем с двигателем. 19 июня 2019

© Фото : МЧС Росси Легкомоторный самолет удачно сел в башкирском поле после проблем с двигателем. 19 июня 2019

МОСКВА/УФА, 19 июн - РИА Новости. Два гражданина Франции находились на борту легкомоторного самолета, аварийно приземлившегося на границе Башкирии и Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Самолет обнаружен, на борту находились два человека - граждане Франции", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что пилот легкомоторного самолета сумел благополучно приземлиться в поле на границе Башкирии и Пермского края после падения давления масла в двигателе воздушного судна.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что в 12.00 мск спасателям от диспетчера Приволжского авиационного координационного центра поиска и спасания города Самара поступило сообщение о вынужденном приземлении легкомоторного самолета J-430 на границе Татышлинского района в Башкирии и в 4 километрах от посёлка Куеда Пермского края. На место выехали силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики.

"В 13.25 легкомоторный самолет обнаружен в поле, на борту находилось 2 человека, погибших и пострадавших нет, авиационное судно не пострадало. По предварительной информации, самолет совершил вынужденную посадку, из-за низкого давления масла в двигателе самолета. Давление упало в результате повреждения радиатора",- говорится в сообщении башкирского МЧС.