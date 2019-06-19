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РИА Новости

В Башкирии аварийно сел легкомоторный самолет с двумя французами на борту

Вчера, 14:36
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© Фото : МЧС РоссиЛегкомоторный самолет удачно сел в башкирском поле после проблем с двигателем. 19 июня 2019
Легкомоторный самолет удачно сел в башкирском поле после проблем с двигателем. 19 июня 2019
© Фото : МЧС Росси
МОСКВА/УФА, 19 июн - РИА Новости. Два гражданина Франции находились на борту легкомоторного самолета, аварийно приземлившегося на границе Башкирии и Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Самолет обнаружен, на борту находились два человека - граждане Франции", - сказал собеседник агентства.
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Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что пилот легкомоторного самолета сумел благополучно приземлиться в поле на границе Башкирии и Пермского края после падения давления масла в двигателе воздушного судна.
В ГУ МЧС по региону уточнили, что в 12.00 мск спасателям от диспетчера Приволжского авиационного координационного центра поиска и спасания города Самара поступило сообщение о вынужденном приземлении легкомоторного самолета J-430 на границе Татышлинского района в Башкирии и в 4 километрах от посёлка Куеда Пермского края. На место выехали силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики.
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"В 13.25 легкомоторный самолет обнаружен в поле, на борту находилось 2 человека, погибших и пострадавших нет, авиационное судно не пострадало. По предварительной информации, самолет совершил вынужденную посадку, из-за низкого давления масла в двигателе самолета. Давление упало в результате повреждения радиатора",- говорится в сообщении башкирского МЧС.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, два гражданина Франции летели из Казани на родину. "Известно, что пилот и пассажир - граждане Франции. Они летели из Казани с фестиваля "Ред Булл" на родину. Сейчас они чинят судно, после чего намерены отправиться домой во Францию", - сказал собеседник.
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