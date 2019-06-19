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РИА Новости

"АвтоВАЗ" выпустил LADA XRay Cross с вариатором

Вчера, 14:36
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Отмечается, что на хэтчбек установят коробку передач от японской компании Jatco, которая также известна как поставщик трансмиссий для ряда моделей альянса Renault-Nissan Mitsubishi.
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Как указывается в сообщении пресс-службы, новшество поможет сделать трансмиссию на 13% легче, поскольку в ней используется двухступенчатый редукторный сектор.
"Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность", - отмечается в пресс-релизе.
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Помимо этого, подобный тип трансмиссии позволяет имитировать ручной режим переключения передач. Новая трансмиссия устанавливается на автомобиль в паре с двигателем альянса HR-16 объемом 1,6 литра.
Как заявил в январе глава Минпромторга Денис Мантуров, "АвтоВАЗ" и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi локализуют глобальные автомобильные платформц и будут производить двигатели и вариатор совместно с компанией Jatco.
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Lada XrayАвтоВАЗРоссияАвто
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