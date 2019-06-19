"АвтоВАЗ" выпустил LADA XRay Cross с вариатором

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что на хэтчбек установят коробку передач от японской компании Jatco, которая также известна как поставщик трансмиссий для ряда моделей альянса Renault-Nissan Mitsubishi.

Как указывается в сообщении пресс-службы, новшество поможет сделать трансмиссию на 13% легче, поскольку в ней используется двухступенчатый редукторный сектор.

"Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность", - отмечается в пресс-релизе.

Помимо этого, подобный тип трансмиссии позволяет имитировать ручной режим переключения передач. Новая трансмиссия устанавливается на автомобиль в паре с двигателем альянса HR-16 объемом 1,6 литра.