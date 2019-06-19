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РИА Новости

Медики из США научили умные колонки "слышать" сердечные приступы

Вчера, 14:36
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУмная колонка
Умная колонка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Программисты и медицинские специалисты из США создали алгоритм, позволяющий любым умным колонкам следить за работой сердца их владельца во время сна и вызывать скорую помощь в том случае, если у них произошел сердечный приступ. Первые итоги его работы были раскрыты в журнале npj Digital Medicine.
"Сердечные приступы – одна из самых распространенных причин смерти на Земле, и большая часть из них происходит в тот момент, когда рядом с больным нет ни одного другого человека. В этом и заключается главный плюс нашей технологии – она поможет нам своевременно фиксировать их и спасать жизни этим людям", — рассказывает Шиямнат Голлакота (Shyamnath Gollakota) из университета Вашингтона (США).
В последние годы мобильные телефоны и прочие цифровые гаджеты становятся не только источником развлечений для публики и прибыли – для их производителей и операторов сотовых компаний, но и кладезем научной информации. При этом ученых интересуют не только данные, которые пользователи вводят в их телефоны, но и информация с их датчиков или же компоненты смартфонов сами по себе.
К примеру, недавно математики и биологи выяснили, что смартфоны можно использовать для наблюдений за распространением эпидемий, а также доказали при их помощи, что погода действительно влияет на приступы ревматизма. Химики и физики, в свою очередь, превратили камеры телефонов в детекторы зарина и прочих боевых отравляющих веществ, а также в самый простой и доступный тест на беременность и сахарный диабет.
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Голлакота и его коллеги научились пользоваться в схожих целях одним из самых противоречивых свойств современных "умных колонок" от Amazon, Google и Apple – тем, что они никогда не выключаются и постоянно следят за своими владельцами, слушая их команды и все то, что происходит в комнатах и квартирах.
Сегодня, как отмечает медик, почти полмиллиона жителей Соединенных Штатов умирает от сердечных приступов, причем в большинстве случаев это происходит во время сна. Как правило, семья больного замечает то, что сердце их родственника, мужа, отца или деда остановилось, слишком поздно для того, чтобы спасти им жизнь.

"Люди начинают особым образом судорожно дышать в том случае, если уровень кислорода в организме и мозге пациента падает до критически низких отметок. Этот уникальный утробный звук крайне сложно перепутать с чем-то другим, и его можно использовать в качестве сигнала о том, что у человека произошел сердечный приступ", — объясняет Голлакота.

Руководствуясь этой идеей, ученые создали простую систему машинного обучения, способную отличать подобные хрипы от "нормального" храпа человека, а также других звуков, которые могут раздаваться в комнатах во время сна. Для этого они собрали большой архив записей, собранных сотрудниками службы "911" во время спасения жизней людей, переживших сердечный приступ, и использовали их для обучения искусственного разума.
Во время этого процесса, как отмечает исследователь, его команда акцентировала внимание на уменьшение числа ложных срабатываний, способных крайне негативно повлиять на психическое состояние самих владельцев "умных колонок", их близких, а также загрузить медицинские службы ненужной работой.
В конечном итоге, им удалось добиться почти безошибочной работы этой системы – она распознавала хрипы, связанные с сердечными приступами, в 97% случаев, и отличала их от других типов звуков в 99,5% случаев. Ее работу ученые проверили на двух подобных системах – колонке Echo фирмы Amazonи на одном из смартфонов компании Apple.
И то, и другое устройство справились с этой задачей и корректно работали даже в том случае, если их "владелец" засыпал со включенным телевизором или играющим подкастом. Сейчас ученые работают над созданием новых версий этого алгоритма, точность которых будет еще выше благодаря значительно расширенной библиотеке аудиозаписей, собранных медицинскими службами в других уголках США и в прочих странах мира.
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