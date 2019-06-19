Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T14:33Z
https://ria.ru/20190619/1555700995.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150111/49/1501114948_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_e7038982fa770588321add08b4d6fa43.jpg
РИА Новости

Четырем подозреваемым по делу MH17 предъявят обвинения в убийстве

Вчера, 14:33
1273
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Международное следствие считает четырех подозреваемых в доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе причастными и к удару по малайзийскому Boeing рейса MH17, им предъявят обвинения в убийстве, заявил представитель Совместной следственной группы (ССГ, JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.
"Они тесно сотрудничали с целью получить ЗРК "Бук" и доставили его на точку пуска с целью сбить самолет. Таким образом, все они вчетвером могут рассматриваться в качестве подозреваемых, причастных к тому, что рейс MH17 был сбит. Согласно законодательству Нидерландов, личности, которые лично не находились на месте преступления в момент его совершения, но при этом играли важную организационную роль, должны быть наказаны как те, кто совершил преступление. Указанные подозреваемые подозреваются в том, что (их действия) привели к крушению MH17 и гибели всех людей на борту", - сказал он на пресс-конференции.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 12:19
Политолог рассказал, кто стоит за вбросом по МН17Международная следственная группа по катастрофе рейса MH17 представит в среду "новые данные" расследования. Перед этим в СМИ появились имена предполагаемых фигурантов. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik оценил эту публикацию.
По его словам, им будут предъявлены соответствующие обвинения.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
31 мая, 13:24
"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
0320644
Обсудить 1
MH17. РасследованиеВ мире
Рекомендуем
Доклад Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines
В ДНР отвергли заявления о причастности республики к крушению MH17
РИА
Новости
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие рассказало, когда начнется суд по делу о крушении MH17
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Следствие по MH17 попросит Россию и Украину допросить подозреваемых
Следствие по MH17 намерено выяснить, кто направил экипаж "Бука" на Украину
Лента
новостей
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В Швейцарии призвали разрешить ситуацию с задержанными украинскими моряками
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 не считает данные с радаров ключевыми для дела
Дмитрий Тымчук
На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука
Следствие по MH17 не считает убедительными данные, что "Бук" был украинским
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД прокомментировал заявление Пентагона о разработке ядерных боезарядов
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 рассказало, какую информацию ждет от российской стороны
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
В Совбезе прокомментировали ситуацию вокруг СНВ-3
Петр Порошенко
Партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
В МИД обратили внимание на слова Болтона по СНВ-3
Смоленская АЭС
Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят смысла обсуждать новые данные по MH17 до публикации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Лента новостейМолния