Четырем подозреваемым по делу MH17 предъявят обвинения в убийстве

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Международное следствие считает четырех подозреваемых в доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе причастными и к удару по малайзийскому Boeing рейса MH17, им предъявят обвинения в убийстве, заявил представитель Совместной следственной группы (ССГ, JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.

"Они тесно сотрудничали с целью получить ЗРК "Бук" и доставили его на точку пуска с целью сбить самолет. Таким образом, все они вчетвером могут рассматриваться в качестве подозреваемых, причастных к тому, что рейс MH17 был сбит. Согласно законодательству Нидерландов, личности, которые лично не находились на месте преступления в момент его совершения, но при этом играли важную организационную роль, должны быть наказаны как те, кто совершил преступление. Указанные подозреваемые подозреваются в том, что (их действия) привели к крушению MH17 и гибели всех людей на борту", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, им будут предъявлены соответствующие обвинения.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.