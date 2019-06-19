Четырем подозреваемым по делу MH17 предъявят обвинения в убийстве

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Международное следствие считает четырех подозреваемых в доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе причастными и к удару по малайзийскому Boeing рейса MH17, им предъявят обвинения в убийстве, заявил представитель Совместной следственной группы (ССГ, JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.
"Они тесно сотрудничали с целью получить ЗРК "Бук" и доставили его на точку пуска с целью сбить самолет. Таким образом, все они вчетвером могут рассматриваться в качестве подозреваемых, причастных к тому, что рейс MH17 был сбит. Согласно законодательству Нидерландов, личности, которые лично не находились на месте преступления в момент его совершения, но при этом играли важную организационную роль, должны быть наказаны как те, кто совершил преступление. Указанные подозреваемые подозреваются в том, что (их действия) привели к крушению MH17 и гибели всех людей на борту", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, им будут предъявлены соответствующие обвинения.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
31 мая, 13:24"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.