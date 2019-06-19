Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T14:28Z
https://ria.ru/20190619/1555700636.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154823/42/1548234265_279:288:2185:1360_1036x0_80_0_0_93947490b274806f8fba2c06ea20c6c6.jpg
РИА Новости

В Совбезе прокомментировали ситуацию вокруг СНВ-3

Вчера, 14:28
314
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииПомощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. Ситуацию вокруг договора СНВ-3 еще можно выправить при максимуме здравого смысла и срочном запуске полноценного переговорного процесса, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
"Действующий Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, или СНВ-3, сегодня фактически является последним оплотом, способным предотвратить скатывание к той ситуации в ракетно-ядерной сфере, что существовала в самые мрачные периоды холодной войны, - сказал Венедиктов в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
18 июня, 15:34
Болтон назвал продление договора СНВ-3 "маловероятным"
"Тем не менее, со своей стороны считаем, что ситуация еще может быть выправлена. Мы убеждены, что сейчас нужно проявить максимум здравого смысла и прагматизма и срочно запустить полноценный переговорный процесс. Именно к этому Москва уже не первый месяц призывает Вашингтон", - добавил он.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
400000
Обсудить 0
КНДРСШАДоговор СНВ-3Совет Безопасности РФРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД прокомментировал заявление Пентагона о разработке ядерных боезарядов
РИА
Новости
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
В МИД обратили внимание на слова Болтона по СНВ-3
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Берлин заинтересован во встрече в "нормандском формате" на высшем уровне
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Рябков назвал заявления США по использованию кибероружия игрой с огнем
Лента
новостей
В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В Швейцарии призвали разрешить ситуацию с задержанными украинскими моряками
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, как пройдет встреча в "нормандском формате"
Петр Порошенко
Партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон назвал продление договора СНВ-3 "маловероятным"
СБ предупредил о возможном обострении обстановки на Корейском полуострове
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев рассказал о провале проекта единой неразделенной Европы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Систему противоракетной обороны Москвы модернизируют к 2022 году
Вена
Стала известна дата встречи совместной комиссии по СВПД в Вене
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Смоленская АЭС
Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Лента новостейМолния