Артур Смольянинов снимется в фильме "Еврей"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Съемки фильма "Еврей" с Артуром Смольяниновым в главной роли планируется начать весной 2020 года, рассказал РИА Новости режиссер Дмитрий Фикс на защите проектов, претендующих на господдержку, в Минкультуры.

Действие фильма начинается в 1946 и заканчивается в 1976 году. Главный герой убивает пять человек, и за ним начинается охота, но все оказывается не так, как кажется на первый взгляд.

"Планируем начать весной 2020 года", - сказал Фикс. Съемки пройдут в павильоне в Москве и на натуре в Вильнюсе и Ростове-на-Дону.

"Фильм "Еврей" об одном из самых страшных явлений 20 века – Холокосте. Мы очень хотим, чтобы наша картина натолкнула на мысль, что очень важно остановиться и прислушаться к себе", - рассказал на смотре продюсер Игорь Толстунов, отметив, что картина будет "глубоким высказыванием".