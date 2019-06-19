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РИА Новости

В Швейцарии призвали разрешить ситуацию с задержанными украинскими моряками

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Швейцария считает необходимым разрешить ситуацию с украинскими моряками, задержанными в РФ, это было бы позитивным сигналом, заявил глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.
"Сейчас, наверное, пришло время для совершения определенного жеста в ситуации с моряками, которые были задержаны в результате керченского инцидента. Мы думаем, что необходимо уже эту ситуацию разрешать, это будет определенным позитивным сигналом", - сказал Кассис на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныСергей ЛавровШвейцарияРоссияУкраинаВ мире
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