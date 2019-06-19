В Швейцарии призвали разрешить ситуацию с задержанными украинскими моряками

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Швейцария считает необходимым разрешить ситуацию с украинскими моряками, задержанными в РФ, это было бы позитивным сигналом, заявил глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

"Сейчас, наверное, пришло время для совершения определенного жеста в ситуации с моряками, которые были задержаны в результате керченского инцидента. Мы думаем, что необходимо уже эту ситуацию разрешать, это будет определенным позитивным сигналом", - сказал Кассис на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.