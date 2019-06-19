В Швейцарии призвали разрешить ситуацию с задержанными украинскими моряками

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Швейцария считает необходимым разрешить ситуацию с украинскими моряками, задержанными в РФ, это было бы позитивным сигналом, заявил глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.
"Сейчас, наверное, пришло время для совершения определенного жеста в ситуации с моряками, которые были задержаны в результате керченского инцидента. Мы думаем, что необходимо уже эту ситуацию разрешать, это будет определенным позитивным сигналом", - сказал Кассис на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.