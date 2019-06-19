Половина жителей Украины довольны деятельностью Зеленского, показал опрос

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Половина жителей Украины довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, еще почти 40% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к нему, свидетельствуют данные опубликованного в среду опроса социологической группы "Рейтинг".
"Половина опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему", - говорится в тексте опроса, размещенного на сайте "Рейтинга".
В тексте опроса также говорится, что 65% жителей Украины отрицательно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, а работой Верховной рады недовольны почти 90% респондентов. Оставшиеся не смогли ответить на этот вопрос или относятся положительно к работе правительства и парламента.
Опрос проводился методом формализованного интервью с 8 по 12 июня 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.
Досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского "Слуга народа", которая по итогам голосования может получить от 30% до 50% голосов и самостоятельно сформировать большинство.
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