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РИА Новости

Половина жителей Украины довольны деятельностью Зеленского, показал опрос

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Половина жителей Украины довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, еще почти 40% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к нему, свидетельствуют данные опубликованного в среду опроса социологической группы "Рейтинг".
"Половина опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему", - говорится в тексте опроса, размещенного на сайте "Рейтинга".
В тексте опроса также говорится, что 65% жителей Украины отрицательно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, а работой Верховной рады недовольны почти 90% респондентов. Оставшиеся не смогли ответить на этот вопрос или относятся положительно к работе правительства и парламента.
Опрос проводился методом формализованного интервью с 8 по 12 июня 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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Досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского "Слуга народа", которая по итогам голосования может получить от 30% до 50% голосов и самостоятельно сформировать большинство.
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