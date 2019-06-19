Половина жителей Украины довольны деятельностью Зеленского, показал опрос

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Половина жителей Украины довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, еще почти 40% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к нему, свидетельствуют данные опубликованного в среду опроса социологической группы "Рейтинг".

"Половина опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему", - говорится в тексте опроса, размещенного на сайте "Рейтинга".

В тексте опроса также говорится, что 65% жителей Украины отрицательно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, а работой Верховной рады недовольны почти 90% респондентов. Оставшиеся не смогли ответить на этот вопрос или относятся положительно к работе правительства и парламента.

Опрос проводился методом формализованного интервью с 8 по 12 июня 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.