В ООН призвали создать механизм расследования убийств журналистов

"Рекомендации… Генеральной Ассамблее ООН и Совету ООН по правам человека создать действующий инструмент по проведению уголовных расследовании подозрений на целенаправленные убийства или другие акты насилия, направленные на журналистов, защитников прав человека или других личностей, подвергшихся атакам за свою мирную деятельность или выражение мнения", - говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду.