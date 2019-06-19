На Кубани госпитализировали еще двух человек после ДТП с автобусом

КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Количество госпитализированных в результате автоаварии под Краснодаром, где автобус въехал в большегруз, возросло до пяти, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе Северского района.

Ранее в региональном ГУМВД сообщили о том, что утром в среду рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре. В результате 17 человек были доставлены в медучреждение для осмотра, трое из них госпитализированы. Тяжело пострадавших в аварии нет. Прокуратура Краснодарского края и региональный главк МВД сообщили об организации проверок.