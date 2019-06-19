Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T13:51Z
https://ria.ru/20190619/1555698577.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155568/87/1555688727_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_9961ed2383ec8e5eb9ce9f43467243de.jpg
РИА Новости

На Кубани госпитализировали еще двух человек после ДТП с автобусом

Вчера, 13:51
316
© Фото : МЧС РоссииАвтобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
© Фото : МЧС России
КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Количество госпитализированных в результате автоаварии под Краснодаром, где автобус въехал в большегруз, возросло до пяти, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе Северского района.
Ранее в региональном ГУМВД сообщили о том, что утром в среду рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре. В результате 17 человек были доставлены в медучреждение для осмотра, трое из них госпитализированы. Тяжело пострадавших в аварии нет. Прокуратура Краснодарского края и региональный главк МВД сообщили об организации проверок.
"Пять госпитализировано... Детей нет среди них", - рассказали агентству в ЕДДС.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
100100
Обсудить 0
Краснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
В Минприроды назвали причину массовой гибели рыбы на Ставрополье
РИА
Новости
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
Прокуратура проверит владельца автобуса, попавшего в ДТП на Кубани
В Сочи один человек погиб из-за вылетевшего на остановку автомобиля
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
В Минобрнауки назвали самые популярные направления у абитуриентов вузов
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
МИД сожалеет из-за слов Зеленского о неготовности к переговорам с Донбассом
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом
На Кубани госпитализировали трех человек после ДТП с автобусом
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас отметил необходимость отзывов правительства на поправки в КоАП
Пожар на заводе резиновых изделий в Башкирии локализовали
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
В МИД обратили внимание на слова Болтона по СНВ-3
Медики осматривают десять человек после ДТП с автобусом на Кубани
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В Швейцарии призвали разрешить ситуацию с задержанными украинскими моряками
В Костромской области подросток пойдет под суд за жестокое убийство котят
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
На Кубани при столкновении автобуса и грузовика пострадали 17 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния