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РИА Новости

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Вчера, 13:50
104929
© Фото : страница Дмитрия Тымчука в FacebookДмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
© Фото : страница Дмитрия Тымчука в Facebook
Дмитрий Тымчук. Архивное фото
КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
По его словам, несчастный случай произошел при чистке наградного пистолета.
Как передает УНИАН, после сообщения о гибели Тымчука в Раде объявили перерыв на 15 минут.
Позднее в МВД подтвердили смерть депутата. Следствие проверяет все версии, в том числе убийства. Отмечается, что оружие, из которого был осуществлен выстрел, нашли на месте происшествия.
Погибший известен своими сводками о происходящем в Донбассе. Последний его пост в Facebook также касался оперативных данных с востока Украины.
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Дмитрий ТымчукУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как говорится : награда нашла своего героя.
19 июня, 14:18
aastahova.t2014
23171107
Ну вот, "говорящую каску" грохнули.
19 июня, 14:09
СПСтанислав П
166150106
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