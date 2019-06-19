На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
По его словам, несчастный случай произошел при чистке наградного пистолета.
Как передает УНИАН, после сообщения о гибели Тымчука в Раде объявили перерыв на 15 минут.
Позднее в МВД подтвердили смерть депутата. Следствие проверяет все версии, в том числе убийства. Отмечается, что оружие, из которого был осуществлен выстрел, нашли на месте происшествия.
Погибший известен своими сводками о происходящем в Донбассе. Последний его пост в Facebook также касался оперативных данных с востока Украины.