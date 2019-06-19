На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

По его словам, несчастный случай произошел при чистке наградного пистолета.

Как передает УНИАН, после сообщения о гибели Тымчука в Раде объявили перерыв на 15 минут.

Позднее в МВД подтвердили смерть депутата. Следствие проверяет все версии, в том числе убийства. Отмечается, что оружие, из которого был осуществлен выстрел, нашли на месте происшествия.