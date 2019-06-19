В Минобрнауки назвали самые популярные направления у абитуриентов вузов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Педагогические факультеты, IT-специальности и медицина - самые популярные направления у российских абитуриентов вузов в 2019 году, заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Если говорить о направлениях… то у нас три лидера: это педагогические направления, IT-специальности и медицина", - сказал Котюков, отвечая на вопрос РИА Новости, какие направления самые популярные у абитуриентов вузов.

По словам министра, точное количество поступающих будет известно по итогам приемной кампании, "потому что поступать будут не только выпускники школ, но и люди, которые в предыдущие годы заканчивали".