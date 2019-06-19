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РИА Новости

В Минобрнауки назвали самые популярные направления у абитуриентов вузов

Вчера, 13:50
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© РИА НовостиМинистр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Педагогические факультеты, IT-специальности и медицина - самые популярные направления у российских абитуриентов вузов в 2019 году, заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
"Если говорить о направлениях… то у нас три лидера: это педагогические направления, IT-специальности и медицина", - сказал Котюков, отвечая на вопрос РИА Новости, какие направления самые популярные у абитуриентов вузов.
По словам министра, точное количество поступающих будет известно по итогам приемной кампании, "потому что поступать будут не только выпускники школ, но и люди, которые в предыдущие годы заканчивали".
Приемная кампания в большинстве российских вузов начнется 20 июня.
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