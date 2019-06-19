МИД сожалеет из-за слов Зеленского о неготовности к переговорам с Донбассом

"Конечно, расстраивает, что президент Зеленский, отвечая на какой-то выкрик журналиста, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском, сказал: "нет, не буду". В этой связи нам очень хочется понять, что конкретно обсуждали и о чем конкретно договорились в Берлине и в Париже", - сказал Лавров.