МИД сожалеет из-за слов Зеленского о неготовности к переговорам с Донбассом

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва сожалеет в связи с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о неготовности Киева к прямым переговорам с Донецком и Луганском, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, а согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
"Конечно, расстраивает, что президент Зеленский, отвечая на какой-то выкрик журналиста, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском, сказал: "нет, не буду". В этой связи нам очень хочется понять, что конкретно обсуждали и о чем конкретно договорились в Берлине и в Париже", - сказал Лавров.
"Мы рассчитываем, что наши французские и немецкие коллеги, как соучастники "нормандского формата", расскажут нам, как они проводили линию на необходимость полного выполнения минских договоренностей в ходе переговоров с президентом Зеленским в своих столицах", - добавил министр.