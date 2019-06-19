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РИА Новости

МИД сожалеет из-за слов Зеленского о неготовности к переговорам с Донбассом

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва сожалеет в связи с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о неготовности Киева к прямым переговорам с Донецком и Луганском, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, а согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
"Конечно, расстраивает, что президент Зеленский, отвечая на какой-то выкрик журналиста, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском, сказал: "нет, не буду". В этой связи нам очень хочется понять, что конкретно обсуждали и о чем конкретно договорились в Берлине и в Париже", - сказал Лавров.
"Мы рассчитываем, что наши французские и немецкие коллеги, как соучастники "нормандского формата", расскажут нам, как они проводили линию на необходимость полного выполнения минских договоренностей в ходе переговоров с президентом Зеленским в своих столицах", - добавил министр.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
18 июня, 22:59
США жизненно необходимо сотрудничать с Зеленским по Донбассу, заявил Волкер
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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