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РИА Новости

Шляпки и цилиндры на королевских скачках в Аскоте

Вчера, 15:42
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В Лондоне в эти дни проходят престижные королевские скачки Royal Ascot. Это не только спортивное, но и светский раут. Большинство гостей ездят сюда ради демонстрации нарядов, в первую очередь шляпок. Самые экстравагантные головные уборы — в подборке Ria.ru.
© AFP 2019 / Adrian Dennis

Скачки проводят каждый год в июне на ипподроме Аскота.

Посетительницы королевских скачек Royal Ascot
1 из 19

Скачки проводят каждый год в июне на ипподроме Аскота.

© AFP 2019 / Adrian Dennis
© REUTERS / Toby Melville

Royal Ascot — одно из самых ярких событий лета.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
2 из 19

Royal Ascot — одно из самых ярких событий лета.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / John Sibley

На скачки традиционно съезжается весь бомонд.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
3 из 19

На скачки традиционно съезжается весь бомонд.

© REUTERS / John Sibley
© AP Photo / Alastair Grant

Королева Великобритании Елизавета II не пропускает ни одного дня скачек.

Королева Великобритании Елизавета II и королеваа-консорт Нидерландов Максима прибывают на ежегодные королевские скачки в Аскоте
4 из 19

Королева Великобритании Елизавета II не пропускает ни одного дня скачек.

© AP Photo / Alastair Grant
© REUTERS / Henry Nicholls

Скачки в Аскоте длятся пять дней.

Посетитель королевских скачек Royal Ascot
5 из 19

Скачки в Аскоте длятся пять дней.

© REUTERS / Henry Nicholls
© AFP 2019 / Adrian Dennis

Один из дней — "дамский", когда королева выбирает самую оригинальную шляпку.

Посетительницы королевских скачек Royal Ascot
6 из 19

Один из дней — "дамский", когда королева выбирает самую оригинальную шляпку.

© AFP 2019 / Adrian Dennis
© REUTERS / Henry Nicholls

Дизайн, форма, цвет ограничены лишь фантазией мастера.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
7 из 19

Дизайн, форма, цвет ограничены лишь фантазией мастера.

© REUTERS / Henry Nicholls
© AFP 2019 / Adrian Dennis

Главное, чтобы основание шляпки было не меньше 10 сантиметров.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
8 из 19

Главное, чтобы основание шляпки было не меньше 10 сантиметров.

© AFP 2019 / Adrian Dennis
© AP Photo / Alastair Grant

Посетительница скачек в Аскоте.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
9 из 19

Посетительница скачек в Аскоте.

© AP Photo / Alastair Grant
© REUTERS / Toby Melville

Герцогиня Кембриджская Кэтрин на королевских скачках.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская на ежегодных королевских скачках в Аскоте
10 из 19

Герцогиня Кембриджская Кэтрин на королевских скачках.

© REUTERS / Toby Melville
© AP Photo / Alastair Grant

Британская фотомодель Джоди Кидд на Royal Ascot.

Британская фотомодель Джоди Кидд на королевских скачках Royal Ascot
11 из 19

Британская фотомодель Джоди Кидд на Royal Ascot.

© AP Photo / Alastair Grant
© AFP 2019 / Adrian Dennis

Гости мероприятия должны следовать строгому дресс-коду.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
12 из 19

Гости мероприятия должны следовать строгому дресс-коду.

© AFP 2019 / Adrian Dennis
© AP Photo / PA/Mike Egerton

Мужчинам предписано являться в костюме для утренних приемов: фрак, рубашка с жилетом и галстуком, шляпа-цилиндр и черные ботинки.

Посетитель королевских скачек Royal Ascot
13 из 19

Мужчинам предписано являться в костюме для утренних приемов: фрак, рубашка с жилетом и галстуком, шляпа-цилиндр и черные ботинки.

© AP Photo / PA/Mike Egerton
© AP Photo / Alastair Grant

Непременный атрибут женского наряда — шляпа или головной убор определенного размера.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
14 из 19

Непременный атрибут женского наряда — шляпа или головной убор определенного размера.

© AP Photo / Alastair Grant
© AFP 2019 / Adrian Dennis

А юбки и платья посетительниц не должны быть чересчур короткими или открытыми.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
15 из 19

А юбки и платья посетительниц не должны быть чересчур короткими или открытыми.

© AFP 2019 / Adrian Dennis
© REUTERS / Henry Nicholls

Шляпку полагается каждый день надевать новую.

Посетительницы королевских скачек Royal Ascot
16 из 19

Шляпку полагается каждый день надевать новую.

© REUTERS / Henry Nicholls
© AP Photo / Alastair Grant

Почти все шляпки существуют в единственном экземпляре.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
17 из 19

Почти все шляпки существуют в единственном экземпляре.

© AP Photo / Alastair Grant
© REUTERS / Toby Melville

Головные уборы зачастую создают специально для мероприятия.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
18 из 19

Головные уборы зачастую создают специально для мероприятия.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Henry Nicholls

Посетители королевских скачек Royal Ascot.

Посетители королевских скачек Royal Ascot
19 из 19

Посетители королевских скачек Royal Ascot.

© REUTERS / Henry Nicholls
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