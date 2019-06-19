Шляпки и цилиндры на королевских скачках в Аскоте

Скачки проводят каждый год в июне на ипподроме Аскота.
Royal Ascot — одно из самых ярких событий лета.
На скачки традиционно съезжается весь бомонд.
Королева Великобритании Елизавета II не пропускает ни одного дня скачек.
Королева Великобритании Елизавета II не пропускает ни одного дня скачек.
Скачки в Аскоте длятся пять дней.
Один из дней — "дамский", когда королева выбирает самую оригинальную шляпку.
Один из дней — "дамский", когда королева выбирает самую оригинальную шляпку.
Дизайн, форма, цвет ограничены лишь фантазией мастера.
Главное, чтобы основание шляпки было не меньше 10 сантиметров.
Посетительница скачек в Аскоте.
Посетительница скачек в Аскоте.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин на королевских скачках.
Британская фотомодель Джоди Кидд на Royal Ascot.
Британская фотомодель Джоди Кидд на Royal Ascot.
Гости мероприятия должны следовать строгому дресс-коду.
Мужчинам предписано являться в костюме для утренних приемов: фрак, рубашка с жилетом и галстуком, шляпа-цилиндр и черные ботинки.
Мужчинам предписано являться в костюме для утренних приемов: фрак, рубашка с жилетом и галстуком, шляпа-цилиндр и черные ботинки.
Непременный атрибут женского наряда — шляпа или головной убор определенного размера.
Непременный атрибут женского наряда — шляпа или головной убор определенного размера.
А юбки и платья посетительниц не должны быть чересчур короткими или открытыми.
А юбки и платья посетительниц не должны быть чересчур короткими или открытыми.
Шляпку полагается каждый день надевать новую.
Почти все шляпки существуют в единственном экземпляре.
Почти все шляпки существуют в единственном экземпляре.
Головные уборы зачастую создают специально для мероприятия.
Посетители королевских скачек Royal Ascot.