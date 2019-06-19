Шляпки и цилиндры на королевских скачках в Аскоте

В Лондоне в эти дни проходят престижные королевские скачки Royal Ascot. Это не только спортивное, но и светский раут. Большинство гостей ездят сюда ради демонстрации нарядов, в первую очередь шляпок. Самые экстравагантные головные уборы — в подборке Ria.ru.