Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

ГОРКИ, 19 июн — РИА Новости. Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Об этом сообщил сам премьер-министр на совещании, посвященном достижению национальных целей развития.
Глава правительства напомнил, что сейчас для субъектов федерации устанавливается предельный индекс роста цен на коммунальные услуги, а они, в свою очередь, определяют их для муниципалитетов. Между тем есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.
"Теперь таких оснований стало меньше <...>. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей".
Более того, теперь регионы обяжут согласовывать превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой, подчеркнул премьер-министр.