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РИА Новости

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Вчера, 13:46
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 июня 2019
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 19 июн — РИА Новости. Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Об этом сообщил сам премьер-министр на совещании, посвященном достижению национальных целей развития.
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Глава правительства напомнил, что сейчас для субъектов федерации устанавливается предельный индекс роста цен на коммунальные услуги, а они, в свою очередь, определяют их для муниципалитетов. Между тем есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.

"Теперь таких оснований стало меньше <...>. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде. 31 мая 2019
Дмитрий Медведев
Более того, теперь регионы обяжут согласовывать превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой, подчеркнул премьер-министр.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ага. И его прямо таки послушали. Рост тарифов ЖКХ как и рост цен на бензин могут остановить лишь реальные посадки. С конфискацией.
19 июня, 15:28
Александр В
3610000
Ну оно то и понятно,прямая линия с Вовой на горизонте😃🤐
19 июня, 14:41
antyxa1979
18110000
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