Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Глава правительства напомнил, что сейчас для субъектов федерации устанавливается предельный индекс роста цен на коммунальные услуги, а они, в свою очередь, определяют их для муниципалитетов. Между тем есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.