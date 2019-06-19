Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты спрятали Смоленскую атомную электростанцию в графитовом аэрозольном облаке, сделав ее невидимой для противника. Об этом журналистам рассказали в Минобороны.

"Впервые был использован аэрозолеобразующий состав, работающий не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитного излучения", — сообщили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, для получения маскировочной завесы распыляются потоки горячих газов порошкового состава на основе графита. Для создания аэрозольного облака на площади в два квадратных километра потребовалось пять термодымовых машин ТДА-3.