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РИА Новости

Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой

Вчера, 13:44
23329
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"Смоленская АЭС
Смоленская АЭС
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"
Смоленская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты спрятали Смоленскую атомную электростанцию в графитовом аэрозольном облаке, сделав ее невидимой для противника. Об этом журналистам рассказали в Минобороны.

"Впервые был использован аэрозолеобразующий состав, работающий не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитного излучения", — сообщили в военном ведомстве.

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Как уточнили в Минобороны, для получения маскировочной завесы распыляются потоки горячих газов порошкового состава на основе графита. Для создания аэрозольного облака на площади в два квадратных километра потребовалось пять термодымовых машин ТДА-3.
Учения под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова начались на Смоленской АЭС накануне. В них участвуют более 600 военнослужащих, гражданский персонал станции и свыше 200 единиц военной и специальной техники. Ранее подразделения радиоэлектронной борьбы отработали отражение атаки на АЭС беспилотников.
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СмоленскРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Тут вопрос в другом, если объект типа АЭС будет уничтожен, то дышать в принципе уже будет не кому (если только тараканам)...
19 июня, 14:39
aavshpargalyuk
1401005
А кто-то потом будет этим графитом дышать.
19 июня, 14:00
Адам Ваксель
5200010
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