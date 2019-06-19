Ректоры российских вузов записали видеообращение к выпускникам школ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ректоры российских вузов записали мотивационное видеообращение к выпускникам школ в рамках федеральной акции "Твой ход", сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).

Акция "Твой ход" проходит с 18 по 30 июня в рамках празднования школьных выпускных по всей России. Организаторами акции выступают Росмолодежь и платформа "Россия – страна возможностей".

"В рамках федеральной акции " Твой ход " ректоры крупнейших вузов страны записали мотивационное обращение к выпускникам российских школ. Они рассказали истории выдающихся выпускников своих вузов и призвали молодых людей стать первоклассными инженерами, экономистами, дипломатами, учеными", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что к акции присоединились такие университеты как МГУ им. Ломоносова, МГИМО, МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова и СПбГУ.

Видеообращение размещено на сайте акции. Как добавили в пресс-службе Росмолодежи, молодые люди благодаря акции узнают об открывающихся перед ними возможностях, "сделают шаг к раскрытию своего потенциала". Акция также поможет молодым выпускникам школ "определить профессиональные и личные цели", считают в Росмолодежи.