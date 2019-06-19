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РИА Новости

Рябков назвал заявления США по использованию кибероружия игрой с огнем

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал игрой с огнем и тревожной тенденцией заявления США по использованию кибероружия.
"В этом же ряду появившиеся вбросы о том, что Вашингтон готов использовать свои возможности в кибернетической сфере, в том числе для проведения наступательных операций, не говоря уже о вредоносных закладках - о том, о чем сейчас пишут многие американские СМИ. Это игра с огнем и очень тревожная тенденция", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, США должны более адекватно воспринимать реальность и понимать, что фактор сдерживания работает в обе стороны.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "идет в атаку" на хакеров из Китая и других стран, используя для этого новые полномочия, обозначенные в президентском меморандуме 2018 года, написало ранее издание Washington Free Beacon.
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