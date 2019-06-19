Рябков назвал заявления США по использованию кибероружия игрой с огнем

"В этом же ряду появившиеся вбросы о том, что Вашингтон готов использовать свои возможности в кибернетической сфере, в том числе для проведения наступательных операций, не говоря уже о вредоносных закладках - о том, о чем сейчас пишут многие американские СМИ. Это игра с огнем и очень тревожная тенденция", - сказал Рябков журналистам.