В ООН призвали Саудовскую Аравию признать вину в убийстве Хашукджи

ЖЕНЕВА, 19 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала Саудовскую Аравию извиниться перед Турцией, США и семьей саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, а также признать вину в убийстве журналиста в Турции в октябре прошлого года, говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду.

"Рекомендации… Королевству Саудовской Аравии выпустить общественное признание и извинение за убийство Хашукджи перед его о семьей, друзьями и коллегами. Необходимо, чтобы правительство Саудовской Аравии взяло на себя государственную ответственность за совершение казни. Это также предусматривает выплату семье Хашукджи финансовой компенсации от государства", - говорится в документе.

Каламар также призывает Саудовскую Аравию извиниться перед правительством Турции за злоупотребление своими дипломатическими привилегиями и нарушение запрета на экстерриториальное использование силы. Перед США Эр-Рияд должен также извиниться за убийство американского гражданина.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.