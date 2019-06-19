Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T13:32Z
https://ria.ru/20190619/1555697525.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/45/1531104523_0:33:4915:2797_1036x0_80_0_0_53358649684fddf3134faad27c0fcea6.jpg
РИА Новости

В ООН призвали Саудовскую Аравию признать вину в убийстве Хашукджи

Вчера, 13:32
238
© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
© AP Photo / Virginia Mayo
ЖЕНЕВА, 19 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала Саудовскую Аравию извиниться перед Турцией, США и семьей саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, а также признать вину в убийстве журналиста в Турции в октябре прошлого года, говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду.
"Рекомендации… Королевству Саудовской Аравии выпустить общественное признание и извинение за убийство Хашукджи перед его о семьей, друзьями и коллегами. Необходимо, чтобы правительство Саудовской Аравии взяло на себя государственную ответственность за совершение казни. Это также предусматривает выплату семье Хашукджи финансовой компенсации от государства", - говорится в документе.
Демонстрация за введение санкций против Эр-Рияда из-за дела Хашукджи прошла у Белого дома
9 апреля, 02:36
США запретили въезд 16 гражданам Саудовской Аравии в связи с делом Хашукджи
Каламар также призывает Саудовскую Аравию извиниться перед правительством Турции за злоупотребление своими дипломатическими привилегиями и нарушение запрета на экстерриториальное использование силы. Перед США Эр-Рияд должен также извиниться за убийство американского гражданина.
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр
10 февраля, 18:54
Саудовский министр отрицает, что наследный принц приказывал убить Хашукджи
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
230003
Обсудить 0
Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияТурцияООНВ мире
Рекомендуем
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
РИА
Новости
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
ООН: есть доказательства причастности саудовского принца к гибели Хашукджи
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния