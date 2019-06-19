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РИА Новости

Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 19 июн — РИА Новости. Тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми требует серьезной работы, а не общих рассуждений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что здесь нет легких решений. Она требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своих компетенций. А не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе", — отметил он на совещании о достижении национальных целей развития России.

По словам главы правительства, эти цели задают основные параметры развития страны и касаются наиболее важных для экономики и для людей направлений.
"Будь то строительство нового жилья, дорог, аэропортов, более современных информационных коммуникаций или борьба с бедностью и поддержка семей с детьми", — добавил премьер.
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Тема борьбы с бедностью в России становится сверхострой, заявил Кудрин
Вопрос борьбы с бедностью Медведев назвал "очень важным и резонансным". Он подчеркнул, что эта тема требует "очень внимательной и скрупулезной работы всех органов власти".
В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Он также привел статистику, отметив снижение уровня жизни россиян: "Сейчас около 12,5 миллиона человек находятся за чертой бедности, 70 процентов наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети".
В Кремле подчеркнули, что проблема борьбы с бедностью — первоочередная, однако призвали отказаться от преувеличений при оценке ситуации.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Пока мы над этим работаем и денег нет, но вы держитесь
19 июня, 13:52
Павел Иванов
159212338
Достойную зарплату обеспечьте - и всё.
19 июня, 13:35
rroyi
1401020010
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