МИД: участники "нормандского формата" должны быть договороспособны

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва исходит из необходимости обеспечить договороспособность новых властей Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о перспективах встречи в нормандском формате.
"Мы исходим из того, что для того, чтобы встречаться, нужно обеспечить договороспособность таких контактов... Когда зайдет речь о подготовке новых встреч, будет тестом, насколько новые власти будут договороспособны и насколько мы сможем не просто встречаться, а перед каждой встречей обеспечивать на практике все то, о чем договорились на предыдущей", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии.
По словам министра, необходимо также обеспечить выполнение предыдущих договоренностей, которые были достигнуты лидерами в этом формате, в том числе о разводе сил и средств на линии соприкосновения и об особом статусе Донбасса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече советников, которые подготовят встречу на уровне глав государств нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция). Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.