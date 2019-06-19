МИД: участники "нормандского формата" должны быть договороспособны

"Мы исходим из того, что для того, чтобы встречаться, нужно обеспечить договороспособность таких контактов... Когда зайдет речь о подготовке новых встреч, будет тестом, насколько новые власти будут договороспособны и насколько мы сможем не просто встречаться, а перед каждой встречей обеспечивать на практике все то, о чем договорились на предыдущей", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии.