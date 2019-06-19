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РИА Новости

ЦИК создаст рабочую группу по пресечению фактов двойного голосования

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ЦИК РФ создаст рабочую группу, которая будет проводить анализ выборов на предмет фактов двойного голосования, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
По его словам, группа займётся установлением возможностей для двойного голосования и самих фактов такого голосования. Аналитическая работа будет вестись с использованием системы ГАС "Выборы" и коснется не только голосования на цифровых избирательных участках.
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"Создание такой рабочей группы поддержали члены ЦИК. Александр Кинев выразил желание возглавить эту рабочую группу. Предлагаю это решение зафиксировать протокольно и поручить Александру Юрьевичу предложить состав рабочей группы, который может быть утвержден распоряжением председателя ЦИК РФ и составить положение о работе этой группы", - сказал Булаев.
Он отметил, что несколько членов ЦИК уже изъявили желание войти в эту группу, в нее также включат работников аппарата и, возможно, эксперты, которые взаимодействуют с ЦИК.
"Мне кажется, она займётся правильной работой и с точки зрения профилактики таких двойных голосований и исключения условий, которые позволяют такие двойные голосования осуществлять", - подчеркнул он.
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Николай БулаевЦИК РФПолитика
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