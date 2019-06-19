В ООН призвали ФБР провести собственное расследование убийства Хашукджи

ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призывает Федеральное бюро расследований (ФБР) США провести собственное расследование убийства в октябре прошлого года в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду.

"Рекомендации…. Для правительства США начать расследование ФБР казни Хашукджи, если это еще не было сделано, с последующим уголовным процессом на территории США, как это необходимо", - говорится в документе.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.