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РИА Новости

В ООН призвали ФБР провести собственное расследование убийства Хашукджи

Вчера, 13:19
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ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призывает Федеральное бюро расследований (ФБР) США провести собственное расследование убийства в октябре прошлого года в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду.
"Рекомендации…. Для правительства США начать расследование ФБР казни Хашукджи, если это еще не было сделано, с последующим уголовным процессом на территории США, как это необходимо", - говорится в документе.
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
9 апреля, 22:41
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Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиФедеральное бюро расследований СШАСаудовская АравияТурцияООНСШАВ мире
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