Минобороны не будет менять порядок присвоения звания старшего лейтенанта

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство обороны опровергло информацию СМИ о планируемом изменении порядка присвоения воинского звания "старший лейтенант".

Ранее газета "Известия" сообщила , что теперь выпускники и военных, и гражданских вузов будут получать звание старшего лейтенанта через два года службы.

В ведомстве добавили, что подобных предложений не было, и напомнили порядок присвоения звания согласно Положению о порядке прохождения военной службы.

Так, чтобы стать старшим лейтенантом, военнослужащий должен отслужить три года лейтенантом. Этот срок сокращается на год для тех, кто очно отучился пять и более лет в военно-учебных заведениях.