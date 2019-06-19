Минобороны не будет менять порядок присвоения звания старшего лейтенанта

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство обороны опровергло информацию СМИ о планируемом изменении порядка присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Ранее газета "Известия" сообщила, что теперь выпускники и военных, и гражданских вузов будут получать звание старшего лейтенанта через два года службы.
В ведомстве добавили, что подобных предложений не было, и напомнили порядок присвоения звания согласно Положению о порядке прохождения военной службы.
Так, чтобы стать старшим лейтенантом, военнослужащий должен отслужить три года лейтенантом. Этот срок сокращается на год для тех, кто очно отучился пять и более лет в военно-учебных заведениях.
Как отметили в Минобороны, абсолютное большинство студентов военных вузов учатся по программам специалитета (пять лет), поэтому и получают звание "старший лейтенант" через два года.