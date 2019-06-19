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РИА Новости

Докладчик ООН призвал прекратить суд над подозреваемыми по делу Хашукджи

Вчера, 13:15
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© AFP 2019 / Yasin AkgulПлакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 25 октября 2018
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 25 октября 2018
© AFP 2019 / Yasin Akgul
ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Cпецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призывает прекратить суд в Саудовской Аравии над 11 подозреваемыми в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи из-за несоблюдения необходимых стандартов, говорится в опубликованном в среду докладе Каламар о ходе расследования.
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.
"В свете озабоченностей в отношении судебного процесса против 11 подозреваемых в Саудовской Аравии спецдокладчик призывает к прекращению данного судебного разбирательства", - говорится в документе.
По мнению Каламар, проведение суда над 11 подозреваемыми стало важным шагом в определении виновных в убийстве Хашукджи, однако данный процесс не соответствует необходимым процедурным стандартам. В частности, суд проходит за закрытыми дверями, а личности обвиняемых и тех, кому грозит смертная казнь, так и не были названы.
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Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Саудовская Аравия признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияТурцияООНСШАВ мире
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