Прокуратура проверит владельца автобуса, попавшего в ДТП на Кубани

СОЧИ, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проверяет обстоятельства ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее в ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили о том, что утром в среду рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре. В результате 17 человек были доставлены в медучреждение для осмотра, а трое из них – госпитализированы. Тяжело пострадавших в аварии нет.
"Прокуратура организовала проверку обстоятельств случившегося, в ходе которой было установлено, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Он двигался из станицы Холмской в Краснодар. На спуске допустил столкновение с впереди идущей фурой. Каким образом это произошло - сейчас выясняем все обстоятельства. Также проверяется соблюдение законодательства и требований безопасности при организации пассажирских перевозок, будет дана соответствующая правовая оценка", - пояснил представитель ведомства.
Ранее Ространснадзор сообщал, что проведет проверку перевозчика по факту ДТП на Кубани. На место выехал начальник отдела Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю. Также ГУМВД по Краснодарскому краю по факту ДТП организовало проверку, в ходе которой полицейские установят причину аварии.