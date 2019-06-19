Прокуратура проверит владельца автобуса, попавшего в ДТП на Кубани

Ранее в ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили о том, что утром в среду рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре. В результате 17 человек были доставлены в медучреждение для осмотра, а трое из них – госпитализированы. Тяжело пострадавших в аварии нет.