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РИА Новости

В Махачкале началась подготовка к перекачке нефти с взорвавшегося танкера

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкТанкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
Танкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
© РИА Новости / СК РФ
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Танкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Начата подготовка к перекачке и выгрузке сырой нефти с танкера "ВФ Танкер-16" в Махачкале, на котором одиннадцатого июня произошел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
В ночь на 11 июня на танкере "ВФ Танкер-16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще трое были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Впоследствии один из госпитализированных моряков скончался. Компания-судовладелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным Росморречфлота, разлива нефти нефтепродуктов в зоне ЧП нет, сейчас нефтегавань работает без ограничений.
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
17 июня, 11:24
Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
"Сегодня утром ошвартовался "ВФ Танкер-18" к борту "ВФ Танкер-16". Идет подготовка к началу перекачки", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Перекачку топлива с горевшего судна произведут через второй танкер, который даст энергию на насосы. Представители Росморречфлота после ЧП уточняли, что на борту "ВФ Танкер-16" было около 6 тысяч тонн сырой нефти, 156 тонн мазута и 26 тонн дизельного топлива.
Ранее в пресс-службе Росморречфлота РИА Новости сообщали, что выгрузку сырой нефти с танкера планируют произвести в понедельник, однако операция была отложена из-за проведения следственных действий. Пока данных о том, когда и как судно будет отбуксировано из нефтегавани, нет.
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РосморречфлотМахачкалаПроисшествия
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