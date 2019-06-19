Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T13:02Z
https://ria.ru/20190619/1555695676.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова

Вчера, 13:02
22951
КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Городской совет Харькова поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, сообщает сайт Громадське ТВ.
Депутаты рассматривали петицию с требованием вернуть проспекту историческое название, которая набрала на сайте горсовета необходимое число подписей. Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил в поддержку петиции и призывал жителей подписывать ее.
В результате за переименование проголосовали 59 депутатов, против — 13.
При этом, по данным портала, у здания горсовета собрались протестующие против переименования, которые скандировали: "Позор!"
Заседание конституционного суда Украины
6 февраля, 13:13
СМИ: КС Украины счел конституционным переименование Кировоградской области
Проспект Маршала Жукова в Харькове переименовали в соответствии с так называемым законом о декоммунизации, который действует на Украине с 2015 года и запрещает пропаганду советской символики. В частности, он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Всего в списке, опубликованном Институтом национальной памяти, значатся 520 исторических личностей, имена которых должны исчезнуть из географических названий.
211333410
Обсудить 7
ХарьковВ мире
Популярные комментарии
Не все еще потеряно для Украины?
19 июня, 13:50
Dmitriy Koshnikov
801002
Рекомендуем
Евгения Петрова – замдиректора Русского музея
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
РИА
Новости
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Лента
новостей
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Военнослужащие сирийской армии
В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу заявил о формировании двух новых структурных единиц в ВКС
Единый государственный экзамен в Екатеринбурге
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными, пишут СМИ
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния