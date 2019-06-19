Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова

При этом, по данным портала, у здания горсовета собрались протестующие против переименования, которые скандировали: "Позор!"

Проспект Маршала Жукова в Харькове переименовали в соответствии с так называемым законом о декоммунизации, который действует на Украине с 2015 года и запрещает пропаганду советской символики. В частности, он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Всего в списке, опубликованном Институтом национальной памяти, значатся 520 исторических личностей, имена которых должны исчезнуть из географических названий.