Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T12:58Z
https://ria.ru/20190619/1555695178.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Богородском округе Подмосковья появится завод металлоконструкций

Вчера, 12:58
92
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Завод по производству металлоконструкций готовится к открытию на территории многофункционального парка "Успенский" в Богородском городском округе Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Новое предприятие создаст в Богородском округе 100 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Компания планирует не только производить стальные конструкции, но и также оказывать услуги запуску, наладке и ремонту оборудования немецкой марки Trumpf сторонним организациям. Сейчас организация ведет набор персонала и в ближайшее время состоится торжественное открытие завода", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Отмечается, что на предприятии общей площадью восемь тысяч квадратных метров будут изготавливаться сварные сборные конструкций из стали и алюминия с использованием лазерной резки, гибки, механической обработки, а также сварки.
Флаги стран-участниц у здания конгрессно-выставочного комплекса ЭкспоФорум
7 июня, 13:53
В Подмосковье появится завод по производству легких воздушных судов
200000
Обсудить 2
Новости ПодмосковьяЭкономика
Рекомендуем
Город Оренбург
В Оренбуржье выделят почти 55 млн рублей на поддержку МСП в моногородах
РИА
Новости
Свежий лосось
В подмосковном округе Солнечногорск создадут рыбоводный комплекс
"Ростех" может разместить выпуск газовых турбин на мощностях "Силмаша"
Заказник на востоке Подмосковья планируют увеличить в шесть раз
Лента
новостей
В Чехове в конце августа откроют реконструированный стадион "Химик"
Квартира в новостройке. Архивное фото
Власти Оренбуржья увеличили субвенции на покупку жилья для детей-сирот
Ветрогенераторы
Глобальные инвестиции в "зеленую энергетику" в 2018 году упали на 11%
Турецкие министры станут почетными гостями "Иннопрома-2019"
Квартира в новостройке
В поселке для многодетных под Липецком построят до 200 тысяч кв м жилья
Девушка на открытии горнолыжного сезона
Всероссийские соревнования сноубордистов стартовали на Камчатке
Производство газовых турбин
Российская газовая турбина большой мощности прошла первый этап испытаний
Италия заплатила высокую цену из-за санкций против РФ, заявил парламентарий
В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань
В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань
Здание Счетной палаты РФ
СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
Проект Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
На площадке Ржевского мемориала завершены свайные работы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния