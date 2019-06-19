В Богородском округе Подмосковья появится завод металлоконструкций

"Новое предприятие создаст в Богородском округе 100 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Компания планирует не только производить стальные конструкции, но и также оказывать услуги запуску, наладке и ремонту оборудования немецкой марки Trumpf сторонним организациям. Сейчас организация ведет набор персонала и в ближайшее время состоится торжественное открытие завода", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.