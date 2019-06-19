МВД Белоруссии сняло запрет на въезд в страну участницам Pussy Riot

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Министерство внутренних дел Белоруссии приняло решение снять запрет на въезд и пребывание на территории республики участниц группы Pussy Riot, которые ранее в национальном аэропорту "Минск" были уведомлены о действующем в отношении них запрете, сообщил РИА Новости в среду начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Информация о запрете появилась утром в понедельник в аккаунтах Pussy Riot в соцсетях. Как уточнял Sputnik , это касалось Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Последняя выбегала на поле в финале Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Белорусский Госпогранкомитет в понедельник подтвердил, что двум участницам скандальной панк-группы запрещен въезд на территорию республики, им в паспорта были поставлены соответствующие отметки.

"МВД пересмотрело решение, сегодня снят запрет на въезд и пребывание участниц этой группы на территории Республики Беларусь", - сказал Бегун.

При этом собеседник не стал уточнять причины, по которым изначально запрет вводился.

В свою очередь официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что пограничные органы исполняют законодательство о государственной границе и действуют в соответствии с ним. "Если в момент пересечения государственной границы Беларуси сведений о запрете им (представительницам Pussy Riot во въезде - ред.) не будет, если у них есть основания для пересечения границы, то они будут пропущены в установленном порядке. Ошибки быть не может", - сказал он.