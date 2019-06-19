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РИА Новости

МВД Белоруссии сняло запрет на въезд в страну участницам Pussy Riot

Вчера, 12:51
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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Министерство внутренних дел Белоруссии приняло решение снять запрет на въезд и пребывание на территории республики участниц группы Pussy Riot, которые ранее в национальном аэропорту "Минск" были уведомлены о действующем в отношении них запрете, сообщил РИА Новости в среду начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
Информация о запрете появилась утром в понедельник в аккаунтах Pussy Riot в соцсетях. Как уточнял Sputnik, это касалось Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Последняя выбегала на поле в финале Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Белорусский Госпогранкомитет в понедельник подтвердил, что двум участницам скандальной панк-группы запрещен въезд на территорию республики, им в паспорта были поставлены соответствующие отметки.
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"МВД пересмотрело решение, сегодня снят запрет на въезд и пребывание участниц этой группы на территории Республики Беларусь", - сказал Бегун.
При этом собеседник не стал уточнять причины, по которым изначально запрет вводился.
В свою очередь официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что пограничные органы исполняют законодательство о государственной границе и действуют в соответствии с ним. "Если в момент пересечения государственной границы Беларуси сведений о запрете им (представительницам Pussy Riot во въезде - ред.) не будет, если у них есть основания для пересечения границы, то они будут пропущены в установленном порядке. Ошибки быть не может", - сказал он.
Собеседник агентства подтвердил, что ранее при пересечении госграницы Белоруссии в национальном аэропорту двумя участницами группы Pussy Riot оказалось, что они находятся в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, они были оформлены представителями погранорганов "в соответствующем порядке" во время транзитного рейса в Киев и смогли далее проследовать по своему маршруту.
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Алексей БегунМВД БелоруссииPussy RiotБелоруссияВ мире
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