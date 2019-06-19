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РИА Новости

Госдума приняла закон об импортозамещении медицинских наркотиков

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон, который снимает запрет на культивирование в России наркосодержащих растений в медицинских целях.
Согласно пояснительной записке к документу, в РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся государственными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Кабмин отмечает, что международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из десяти компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, которые ввели против РФ санкции по политическим мотивам.
"Таким образом, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В связи с изложенным целесообразна организация полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
Здание Государственной Думы РФ
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Законом предлагается отменить запрет на культивирование наркосодержащих растений на территории России для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, определить порядок культивирования наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях или ветеринарии наркотиков и психотропных веществ.
Как ранее пояснял член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, в РФ из 13 зарегистрированных препаратов на основе опия девять включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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