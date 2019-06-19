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РИА Новости
Липецкая область

В поселке для многодетных под Липецком построят до 200 тысяч кв м жилья

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Антон ДенисовКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Антон Денисов
ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Объем вводимого жилья в поселке Радужный под Липецком, участки в котором получили семьи с тремя и более детьми, может составить 150-200 тысяч квадратных метров, сообщил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.
Глава региона представил планы строительства индивидуального жилья в Радужном на очередной встрече с многодетными семьями - будущими жителями поселка. По его словам, сейчас там началась отсыпка дорог, разработаны дорожные карты по обеспечению газом и электричеством. Водоснабжение поселка будет осуществлять Липецкая городская энергетическая компания (ЛГЭК), которая с этой целью установит насосные агрегаты и построит внутриплощадочные сети на водозаборе в районе села Ситовка. Подключение магистральных сетей водоснабжения запланировано на ноябрь-декабрь 2019 года.
Финансирование строительства и ремонта инженерных сетей водоснабжения и водоотведения ведется за счет средств федерального бюджета. "На эти цели Липецкая область получила 160 миллионов рублей. Ни в одном другом регионе такого нет", - привели в пресс-службе обладминистрации слова Артамонова.
Он также сообщил, что партнерами в реализации пилотного проекта выступили Сбербанк и банк ДОМ.РФ, предлагающие ипотечные продукты. Растет и количество строительных компаний, готовых возводить жилье в Радужном.
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"Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в Липецкой области реализуется при содействии правительства страны. И наш опыт в дальнейшем будет перенимать вся Россия. Администрация региона продолжит совершенствовать существующие программы и готовить новые меры поддержки многодетных семей, других категорий населения", - подчеркнул Артамонов.
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