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РИА Новости

В Удмуртии мужчина убил ножом посетителя кафе

Вчера, 12:44
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УФА, 19 июн - РИА Новости. Мужчина смертельно ранил ножом посетителя кафе в удмуртском городе Глазово, подозреваемый задержан, сообщили в Росгвардии по республике.
По данным ведомства, сотрудница одного из кафе города вызвала экипаж группы задержания вневедомственной охраны.
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"На месте росгвардейцы выяснили у работницы организации общепита, что неизвестный мужчина, находясь возле кафе, вступил в словесный конфликт с одним из посетителей кафе, вышедшим на улицу покурить, после чего ударил его ножом в область шеи и скрылся в неизвестном направлении",- сообщили в удмуртской Росгвардии.
Ведомство информирует, что "сотрудники Росгвардии оказали первую медицинскую помощь раненому и вызвали скорую медицинскую помощь. Позже стало известно, что пострадавший скончался в больнице".
"В ходе розыска мужчина, похожий на нападавшего, был замечен во дворе одного из жилых домов, расположенного недалеко от места происшествия. При виде патруля он попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам полиции",- говорится в сообщении правоохранителей.
В отношении 41-летнего задержанного заведено уголовное дело, он заключён под стражу.
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РосгвардияУдмуртияПроисшествия
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