В Удмуртии мужчина убил ножом посетителя кафе

УФА, 19 июн - РИА Новости. Мужчина смертельно ранил ножом посетителя кафе в удмуртском городе Глазово, подозреваемый задержан, сообщили в Росгвардии по республике.

По данным ведомства, сотрудница одного из кафе города вызвала экипаж группы задержания вневедомственной охраны.

"На месте росгвардейцы выяснили у работницы организации общепита, что неизвестный мужчина, находясь возле кафе, вступил в словесный конфликт с одним из посетителей кафе, вышедшим на улицу покурить, после чего ударил его ножом в область шеи и скрылся в неизвестном направлении",- сообщили в удмуртской Росгвардии.

Ведомство информирует, что "сотрудники Росгвардии оказали первую медицинскую помощь раненому и вызвали скорую медицинскую помощь. Позже стало известно, что пострадавший скончался в больнице".

"В ходе розыска мужчина, похожий на нападавшего, был замечен во дворе одного из жилых домов, расположенного недалеко от места происшествия. При виде патруля он попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам полиции",- говорится в сообщении правоохранителей.