Арестованные по иску к экс-бенефициарам ПСБ картины исчезли из музея

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Картины известных советских художников, арестованные в рамках иска о взыскании 282 миллиардов рублей с бывших бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, исчезли из Института русского реалистического искусства, сказано в материалах Арбитражного суда Москвы.

Ранее суд удовлетворил ходатайство ПСБ о принятии обеспечительных мер в деле по иску банка о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с лиц, ранее контролировавших кредитную организацию. Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк. Арест, в частности, наложен на активы Алексея Ананьева - 12 земельных участков, 7 зданий и квартир, 7 картин известных советских художников, 5 автомобилей, денежные средства на счетах в трех банках, доли в компаниях. Заморожены также активы Дмитрия Ананьева - 3 земельных участка, 2 квартиры, 4 автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета. Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолета Bombardier Challenger 650.

"Истец... указывает, что ранее определением Арбитражного суда Москвы... был наложен арест на имущество, принадлежащее Ананьеву А.Н. и находящееся в оперативном управлении Частного учреждения культуры "Институт Русского реалистического искусства"... В процессе исполнения определения суда... не было обнаружено имущество, принадлежащее Ананьеву А.Н. и находящееся в оперативном управлении названного учреждения", - сказано в документе, размещенном в картотеке арбитражных дел.

"Истец также указывает, что в случае непринятия судом обеспечительных мер высока вероятность того, что все выставленные в Частном учреждении культуры "Институт Русского реалистического искусства" произведения искусства, находящиеся в запасниках, хранилище могут быть отчуждены в пользу третьих лиц, вывезены за пределы Российской Федерации, в связи с чем, истцу может быть причинен ущерб", - отмечается в материалах суда.

Там указано, что арест был наложен, в частности, на картины "Над заснеженными полями" ("Над снегами"), "В пути" Георгия Нисского, "Портрет Климента Ворошилова в кабинете" Исаака Бродского, картину "Спортсменка, завязывающая ленту" Александра Дейнеки, картины "Беседа Президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви. Тегеранская конференция" и "Климент Ворошилов и Максим Горький в тире центрального дома Красной армии" Александра Герасимова, картину "Три художника" Виктора Попкова.

Как обоснование необходимости принятия обеспечительных мер ПСБ привел ряд сделок, которыми ответчики отчуждали принадлежащее им имущество, в том числе крупную недвижимость, в пользу своих родственников и других лиц. Так, Дмитрий Ананьев в преддверии принятия мер по оздоровлению ПСБ передал права собственности на всю принадлежавшую ему недвижимость жене Людмиле Ананьевой и компании Velux Assets Limited, а права на 18 объектов, ранее принадлежавших Алексею Ананьеву, с октября по ноябрь 2017 года переданы его супруге Дарье. Основанием перехода права собственности является дополнительное соглашение к брачному договору.