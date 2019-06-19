Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T12:41Z
https://ria.ru/20190619/1555694529.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155569/33/1555693315_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_2634f747ebf245beff49f4fa576a28c5.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео задержания подозреваемых по делу о финансировании ИГ*

Вчера, 12:41
3133
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу обнародовало видео задержания лиц, подозреваемых в содействии террористам.
На кадрах видно, что у них изъяли деньги, документы, банковские карты и средства связи.
Ранее стало известно, что в Москве, Подмосковье, Астраханской области, Югре, Красноярском и Ставропольском краях, а также в Дагестане проходят масштабные обыски, связанные с делом о финансировании террористической деятельности.
В столичном регионе задержаны двое подозреваемых. Сейчас следствие пытается установить их роль в деле, а также проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.
© РИА Новости / ФСБ РФЗадержание подозреваемых в финансировании террористов
Задержание подозреваемых в финансировании террористов
© РИА Новости / ФСБ РФ
Задержание подозреваемых в финансировании террористов

Дело о финансировании террористов

По информации представителей ведомства, с 2014 по сентябрь 2017 года преступное сообщество из россиян, являющихся членами "Исламского государства"*, занималось финансированием этой организации.
Они привлекли жителей Республики Дагестан, которые, в свою очередь, организовали в ряде российских регионов сбор денежных средств через платежные системы и банковские карты.
Затем собранные деньги переправляли на территорию Сирии, подконтрольную членам ИГ*.
Преступникам удалось собрать для террористов не менее восьми миллионов рублей.
Против некоторых членов преступного сообщества уже возбудили уголовные дела.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ России
16 мая, 10:10
В Твери задержали троих мужчин за финансирование ИГ*
5301012
Обсудить 0
Следственный комитет РФФСБ РФПроисшествия
Рекомендуем
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Въезд в Чемодановку
Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
Лента
новостей
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
В Лондоне убили россиянина
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния