Опубликовано видео задержания подозреваемых по делу о финансировании ИГ*

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу обнародовало видео задержания лиц, подозреваемых в содействии террористам.
На кадрах видно, что у них изъяли деньги, документы, банковские карты и средства связи.
Ранее стало известно, что в Москве, Подмосковье, Астраханской области, Югре, Красноярском и Ставропольском краях, а также в Дагестане проходят масштабные обыски, связанные с делом о финансировании террористической деятельности.
В столичном регионе задержаны двое подозреваемых. Сейчас следствие пытается установить их роль в деле, а также проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.
Задержание подозреваемых в финансировании террористов
Дело о финансировании террористов
По информации представителей ведомства, с 2014 по сентябрь 2017 года преступное сообщество из россиян, являющихся членами "Исламского государства"*, занималось финансированием этой организации.
Они привлекли жителей Республики Дагестан, которые, в свою очередь, организовали в ряде российских регионов сбор денежных средств через платежные системы и банковские карты.
Затем собранные деньги переправляли на территорию Сирии, подконтрольную членам ИГ*.
Преступникам удалось собрать для террористов не менее восьми миллионов рублей.
Против некоторых членов преступного сообщества уже возбудили уголовные дела.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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