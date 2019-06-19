Пока у россиян нет понимания, что такое нацпроекты, заявил Песков

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. У россиян пока нет понимания, что такое национальные проекты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%, только 7% понимают, что они из себя представляют.

"Пока уровень понимания (нацпроектов) оставляет желать лучшего, это действительно так", - сказал Песков.

По его словам, недостаточная информированность населения относительно нацпроектов полностью соответствует той картине, которую есть в обращении граждан в процессе подготовки к прямой линии.