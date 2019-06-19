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РИА Новости

Пока у россиян нет понимания, что такое нацпроекты, заявил Песков

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. У россиян пока нет понимания, что такое национальные проекты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%, только 7% понимают, что они из себя представляют.
"Пока уровень понимания (нацпроектов) оставляет желать лучшего, это действительно так", - сказал Песков.
По его словам, недостаточная информированность населения относительно нацпроектов полностью соответствует той картине, которую есть в обращении граждан в процессе подготовки к прямой линии.
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"Есть план призывать вас больше об этом писать, говорить, объяснять, анализировать. И, разумеется, в первую очередь повысить свою активность в этой области", - добавил пресс-секретарь главы РФ, обращаясь к журналистам.
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Валентина МатвиенкоДмитрий ПесковРоссияОбщество
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