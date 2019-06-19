Премьер Италии заявил, что санкции против России не должны быть "самоцелью"

"Италия намерена сохранять уважительный подход к европейской сплоченности, но в то же время она убеждена, что санкции являются не самоцелью, а инструментом, направленным на запуск решения украинского кризиса", - заявил итальянский премьер, выступая в среду с сообщением в Палате депутатов в связи с предстоящим саммитом ЕС 20-21 июня.