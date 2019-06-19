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РИА Новости

Премьер Италии заявил, что санкции против России не должны быть "самоцелью"

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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РИМ, 19 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вновь подтвердил позицию официального Рима в отношении антироссийских санкций, отметив, что эти меры должны быть не самоцелью, а средством для разрешения украинского кризиса.
"Италия намерена сохранять уважительный подход к европейской сплоченности, но в то же время она убеждена, что санкции являются не самоцелью, а инструментом, направленным на запуск решения украинского кризиса", - заявил итальянский премьер, выступая в среду с сообщением в Палате депутатов в связи с предстоящим саммитом ЕС 20-21 июня.
По словам Конте, приоритетом для Рима "остается работа с нашими европейскими партнерами для содействия ослаблению напряженности и переводу обсуждения за стол переговоров".
Глава правительства также отметил, что центральной темой саммита ЕС станет обсуждение назначений на посты членов новой Европейской комиссии (ЕК) по результатам майских выборов в Европарламент. В этой связи он указал на важность учитывать запрос на перемены, который был выражен избирателями в ходе европейских выборов.
Конте также выразил надежду на то, что в новой ЕК представитель Италии получит "первостепенный экономический портфель".
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
Вчера, 11:46
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