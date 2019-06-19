В Москве завели дело после гибели мужчины в драке у метро

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, бытовой конфликт между выходцами из одной из стран СНГ перерос в поножовщину. В драке, предположительно, участвовали четыре человека. Один из пострадавших забежал в метро, где скончался. Еще трое, по данным полиции, были ранены.