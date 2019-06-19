В Москве завели дело после гибели мужчины в драке у метро

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на востоке Москвы вблизи станции метро "Электрозаводская", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, бытовой конфликт между выходцами из одной из стран СНГ перерос в поножовщину. В драке, предположительно, участвовали четыре человека. Один из пострадавших забежал в метро, где скончался. Еще трое, по данным полиции, были ранены.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.
Она уточнила, что конфликт, переросший в потасовку, произошел между компанией знакомых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают всех участников конфликта.