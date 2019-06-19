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РИА Новости

Отец ростовского врача, обвиняемого по статье 228 УК, обратился к Путину

Вчера, 12:36
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Отец врача-нарколога из Ростовской области Николая Каклюгина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором проводит параллели с делом журналиста Ивана Голунова и просит помощи.
Согласно информации Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону, Каклюгин обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Дело слушается в суде с марта текущего года.
Как говорит в своем видеообращении, опубликованном на YouTube и в группах поддержки в соцсетях, Владимир Каклюгин, его сын - врач, нарколог, кандидат медицинских наук, автор более 200 публикаций по борьбе с наркоманией - с октября 2018 года находится в СИЗО "по заказному делу после подброса наркотиков".
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"Обстоятельства дела совершенно идентичны делу Голунова: нет отпечатков пальцев, нет следов ДНК, нет доказательств ни в ноутбуке, ни в телефоне… о том, что мой сын является распространителем наркотиков, продает наркотики", - говорит Владимир Каклюгин. Он отмечает, что сразу после задержания его сын указал на предполагаемых заказчиков дела, но попытки защиты разобраться в этом были блокированы.
"Мне кажется странным, что в одном случае человека освобождают через два-три дня, а в другом случае, не имея доказательств, дело передают в суд", - сказал он. Каклюгин отметил, что в деле есть засекреченный свидетель, который сообщил о наркотиках у его сына, однако допросить его защита не может. "Прошу дать опытного, квалифицированного следователя, специалиста, который мог бы разобраться в деле хотя бы на стадии суда, изобличить и заказчиков, и организаторов, и подбросчиков наркотиков", - заключил Каклюгин.
Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело. В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста. Позже Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала.
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