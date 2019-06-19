СК проверит данные о пожаловавшихся Путину на аварийные дома жителях Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку информации о жителях города Асбест, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переселить в их аварийные дома местных чиновников, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Свердловской области.
Ранее жители Асбеста записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину в преддверии прямой линии с просьбой переселить в их аварийные дома на улице 8 Марта местных чиновников. По их словам, они живут в деревянных постройках, которые с 2010 года признаны аварийными, но местные власти регулярно переносят сроки расселения. Как отметили жители, в домах протекают крыши, окна не открываются, стены покосились на 40 сантиметров, в квартирах установлены подпорки, чтобы не упал потолок, а с 2017 года у некоторых нет горячего и холодного водоснабжения.
Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Лариса Кирьянова сообщила РИА Новости, что жителям, которые обратились к президенту, предоставят новые квартиры до конца 2019 года.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по информации об аварийном состоянии ряда жилых домов… Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за принятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении следствия.
В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства сложившейся ситуации, после чего ей будет дана объективная правовая оценка, уточняет СУ СК.