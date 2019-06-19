Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T12:28Z
https://ria.ru/20190619/1555693951.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155569/42/1555694200_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_3e52da14fe02ef4f46b74ede8b4d97b2.jpg
РИА Новости

СК проверит данные о пожаловавшихся Путину на аварийные дома жителях Урала

Вчера, 12:28
1580
© Фото : СУСК РФ по Свердловской областиДома на улице 8 Марта в городе Асбесте Свердловской области, в отношении которых организованао проведение доследственной проверки по информации об их аварийном состоянии
Дома на улице 8 Марта в городе Асбесте Свердловской области, в отношении которых организованао проведение доследственной проверки по информации об их аварийном состоянии
© Фото : СУСК РФ по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку информации о жителях города Асбест, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переселить в их аварийные дома местных чиновников, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Свердловской области.
Ранее жители Асбеста записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину в преддверии прямой линии с просьбой переселить в их аварийные дома на улице 8 Марта местных чиновников. По их словам, они живут в деревянных постройках, которые с 2010 года признаны аварийными, но местные власти регулярно переносят сроки расселения. Как отметили жители, в домах протекают крыши, окна не открываются, стены покосились на 40 сантиметров, в квартирах установлены подпорки, чтобы не упал потолок, а с 2017 года у некоторых нет горячего и холодного водоснабжения.
Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Лариса Кирьянова сообщила РИА Новости, что жителям, которые обратились к президенту, предоставят новые квартиры до конца 2019 года.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 09:39
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по информации об аварийном состоянии ряда жилых домов… Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за принятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении следствия.
В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства сложившейся ситуации, после чего ей будет дана объективная правовая оценка, уточняет СУ СК.
2681128
Обсудить 10
Новости - НедвижимостьВладимир ПутинСвердловская областьПроисшествия
Популярные комментарии
После проверки, жителей должны оштрафовать или посадить за несанкционированный митинг.... так у нас принято.(((
19 июня, 16:38
vv.kuzovkov
1400201
Следите за словами: проверят информацию о жителях, а не о жильё! Back to 1937.
19 июня, 14:16
Андрей Демкив
1200004
Рекомендуем
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
РИА
Новости
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
Лента
новостей
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 июня 2019
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Предатели! Опубликовано видео ухода Жириновского с заседания Госдумы
Опубликовано видео с покидающим заседание Госдумы Жириновским
В ДНР заявили о массированном обстреле Донецка бойцами ВСУ
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, как пройдет встреча в "нормандском формате"
В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Мэру Харькова пригрозили "ответственностью" за переименование проспекта
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния