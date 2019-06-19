СК проверит данные о пожаловавшихся Путину на аварийные дома жителях Урала

Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Лариса Кирьянова сообщила РИА Новости, что жителям, которые обратились к президенту, предоставят новые квартиры до конца 2019 года.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по информации об аварийном состоянии ряда жилых домов… Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за принятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении следствия.