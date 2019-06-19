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РИА Новости

В Башкирии загорелся цех по производству резиновых изделий

Вчера, 12:25
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© Фото : МЧС РоссииЗавод резиновых изделий горит в Башкирии на площади 3,2 тыс квадратных метров. 19 июня 2019
Завод резиновых изделий горит в Башкирии на площади 3,2 тыс квадратных метров. 19 июня 2019
© Фото : МЧС России
Завод резиновых изделий горит в Башкирии на площади 3,2 тыс квадратных метров. 19 июня 2019
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Здание где производятся резиновые и железобетонные изделия, загорелось на площади 3,2 тысячи квадратных метров в Уфимском районе Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В населенном пункте Красный Яр произошел пожар на кровле здания по производству резиновых и железобетонных изделий. Площадь пожара - 3200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, к тушению пожара в настоящее время привлечены 28 человек и десять единиц техники.
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МЧСРеспублика БашкортостанБашкортостанРоссияПроисшествия
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