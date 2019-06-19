В Башкирии загорелся цех по производству резиновых изделий

Завод резиновых изделий горит в Башкирии на площади 3,2 тыс квадратных метров. 19 июня 2019

Завод резиновых изделий горит в Башкирии на площади 3,2 тыс квадратных метров. 19 июня 2019

© Фото : МЧС России Завод резиновых изделий горит в Башкирии на площади 3,2 тыс квадратных метров. 19 июня 2019

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Здание где производятся резиновые и железобетонные изделия, загорелось на площади 3,2 тысячи квадратных метров в Уфимском районе Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В населенном пункте Красный Яр произошел пожар на кровле здания по производству резиновых и железобетонных изделий. Площадь пожара - 3200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.