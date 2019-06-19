Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы России Андрей Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы России Андрей Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Facebook

"Вот и выяснилось, от кого в интернет утекли записи катастрофы "Суперджета" с камер наблюдения Шереметьево. Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились. Одного уволили из органов, второй получил дисциплинарное взыскание", — написал депутат.

В ответе МВД отмечается, что один из сотрудников полиции отправил сделанное видео катастрофы по мессенджеру WhatsApp своим знакомым. В результате запись "вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями".

"В действиях сотрудников линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево составов административного правонарушения или преступления не установлено. Вместе с тем данный проступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности", — отмечается в документе.