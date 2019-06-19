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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Вчера, 12:25
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© Стоп-кадр видео очевидцаСтоп-кадр видео горящего самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 в "Шереметьево"
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
© Стоп-кадр видео очевидца
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы России Андрей Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Facebook.
"Вот и выяснилось, от кого в интернет утекли записи катастрофы "Суперджета" с камер наблюдения Шереметьево. Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились. Одного уволили из органов, второй получил дисциплинарное взыскание", — написал депутат.
В ответе МВД отмечается, что один из сотрудников полиции отправил сделанное видео катастрофы по мессенджеру WhatsApp своим знакомым. В результате запись "вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями".
"В действиях сотрудников линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево составов административного правонарушения или преступления не установлено. Вместе с тем данный проступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности", — отмечается в документе.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
14 июня, 23:19
МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В качестве основных версий ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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ЧП в ШереметьевоАндрей АльшевскихSukhoi SuperjetГосдума РФПроисшествия
Популярные комментарии
Конечно. А в тихорях доложили бы солнцеликому, что всё нормально, пассажиры получили лёгкие травмы и от госпитализации отказались. А там и компенсации не надо выделять, ведь никто ничего не видел.
19 июня, 12:52
Моджахед Иванович
156413367
Готовый член оппозиции. Власть обидела.
19 июня, 12:26
ookb29
651613054
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