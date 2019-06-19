Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T12:22Z
https://ria.ru/20190619/1555693676.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155558/69/1555586995_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_56337651e48b4f5929482559ee2e6bf3.jpg
РИА Новости

Новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет, заявил Песков

Вчера, 12:22
393
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кремль готовит график двусторонних встреч на полях саммита G20 в японской Осаке, новостей о возможной встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, как и о встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас пока нет никаких новостей по этой теме. В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием графика двусторонних встреч на полях саммита в Осаке. Но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего", - сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, что в одном из Telegram-каналов появилась информация, что встреча Путин-Трамп состоится 28 июня и якобы уже даже согласовано число участников, Песков сказал: "Не читал этого Telegram-канала, не знаю, о чем вы говорите".
Отвечая на вопрос, планируется ли встреча с бен Сальманом, он также сказал, что график встреч только формируется.
"Пока не могу точно сказать", - сказал Песков.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 11:43
В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
Главы РФ и США впервые увиделись на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Впоследствии прошла двусторонняя встреча в Хельсинки, а также состоялась короткая беседа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года.
Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.
510000
Обсудить 1
Дональд ТрампБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, как пройдет встреча в "нормандском формате"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
В Кремле не знают точных сроков визита Мадуро в Россию
Келли Крафт.
Кандидат в постпреды США в ООН пообещала продолжить давление на Россию
Лента
новостей
Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 человек
Москва
В Кремле отметили стагнацию в выполнении Минских соглашений
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят смысла обсуждать новые данные по MH17 до публикации
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль считает важными консультации глав совбезов России, США и Израиля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Доме приемов МИД России. 19 июня 2019
МИД надеется на изменение ситуации с выполнением минских соглашений Киевом
Флаги ЕС
Лидеры стран ЕС намерены подтвердить продление антироссийских санкций
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии заявил, что санкции против России не должны быть "самоцелью"
МИД Венесуэлы призвал ЕС не следовать стратегии США
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев рассказал о провале проекта единой неразделенной Европы
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
В Иране прокомментировали обвинения США в причастности к атаке на танкеры
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния