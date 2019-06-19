Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T12:22Z
https://ria.ru/20190619/1555693659.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ сочла инцидент в пермском храме с запретом приносить свечи провокацией

Вчера, 12:22
10363
ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Пермская епархия РПЦ считает провокацией инцидент в храме, в который молодые люди пришли со своими свечами, а служительница не дала ими воспользоваться, сообщил РИА Новости секретарь епархии Андрей Литовка.
Во вторник в местном паблике "Нетипичная Пермь" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение, подписанное некой Татьяной Залетовой. В нем прихожанка пожаловалась на то, что в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми ей запретили "ставить свечи, купленные именно не в этой церкви под предлогом, что они коптят". Автор публикации процитировала пожилую служительницу храма, которая попросила ее не использовать принесенную с собой свечу, потому что "не поможет... и ничего хорошего не получится". Прихожанка добавила, что у церкви "одни поборы на уме".
Омовение престола, освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге
12 июня, 08:00
Стать "соучастником жертвы". За что мы платим в церкви
"Это неправда. Не было там никакой женщины. Я разговаривал с отцом Александром - настоятелем пермского храма во имя святого апостола Андрея Первозванного. Два молодых человека пришли с целью устроить провокацию, сделали все, как подобает, специально подняли весь шум", - заявил Литовка.
Он добавил, что средство от продажи свечи - "это малая жертва богу на содержание его храма". "Церковь живет на пожертвования. Приносить свечи, тем более парафиновые, которые мы не используем из-за того, что мы бережем храм, потому что стены коптятся, смысла нет. Конечно, люди это делают, но это не поощряется", - отметил Литовка.
По словам представителя Пермской епархии, благочестивый церковный человек всегда "понимает, что часть своих доходов он должен отдать Богу". "Раньше это была десятая часть - десятина, а сейчас каждый по мере возможностей отдает, в том числе в виде свечи, пожертвований или заказа молитвы", - добавил он.
Патриаршее служение в праздник Крещения Господня
14 мая, 08:00
"Не только в храме". Почему ладан используют неправильно
181142643
Обсудить 7
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПермь
Популярные комментарии
Так везде они не разрешают ставить свои свечи.самое плохое не в этом,а то что врут нагло.
19 июня, 12:34
Маришка С
2600004
Это не провокация. К сожалению это просто жадность отправителей культа и обыкновенная наглость ,,служителей"
19 июня, 13:11
KKlenowiy.klen
1500003
Рекомендуем
Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова
РИА
Новости
Евгения Петрова – замдиректора Русского музея
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
Лента
новостей
Микелла Абрамова
Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии
Горожане в национальных костюмах возлагают цветы к памятнику поэта Тараса Шевченко
"Не дадим себя обидеть!" В Сети возмутились словами Зеленского об украинках
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Смоленская АЭС
Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Военнослужащие сирийской армии
В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния