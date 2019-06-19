РПЦ сочла инцидент в пермском храме с запретом приносить свечи провокацией

ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Пермская епархия РПЦ считает провокацией инцидент в храме, в который молодые люди пришли со своими свечами, а служительница не дала ими воспользоваться, сообщил РИА Новости секретарь епархии Андрей Литовка.

Во вторник в местном паблике " Нетипичная Пермь " в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение, подписанное некой Татьяной Залетовой. В нем прихожанка пожаловалась на то, что в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми ей запретили "ставить свечи, купленные именно не в этой церкви под предлогом, что они коптят". Автор публикации процитировала пожилую служительницу храма, которая попросила ее не использовать принесенную с собой свечу, потому что "не поможет... и ничего хорошего не получится". Прихожанка добавила, что у церкви "одни поборы на уме".

"Это неправда. Не было там никакой женщины. Я разговаривал с отцом Александром - настоятелем пермского храма во имя святого апостола Андрея Первозванного. Два молодых человека пришли с целью устроить провокацию, сделали все, как подобает, специально подняли весь шум", - заявил Литовка.

Он добавил, что средство от продажи свечи - "это малая жертва богу на содержание его храма". "Церковь живет на пожертвования. Приносить свечи, тем более парафиновые, которые мы не используем из-за того, что мы бережем храм, потому что стены коптятся, смысла нет. Конечно, люди это делают, но это не поощряется", - отметил Литовка.