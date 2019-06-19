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РИА Новости

В Кремле отметили интерес у россиян к прямой линии с Путиным

Вчера, 12:20
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. 7 июня 2018
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Интерес россиян к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным огромен, формат по-прежнему крайне востребован, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, варьируется из года в года: иногда бывает больше телефонных звонков и меньше обращений по другим источникам, будь то приложение компьютерное или интернет. Иногда эта пропорция меняется, иногда первую неделю динамика сбора вопросов более низкая и она скачкообразно увеличивается ближе к эфиру, иногда наоборот", - сказал Песков в среду на просьбу оценить уменьшение числа поступивших пока к нынешней прямой линии вопросов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По его словам, на это влияют самые разные факторы, "включая, как ни покажется странным, погоду". "Просто когда стоит жара, люди, естественно, меньше смотрят телевизор, меньше хотят времени проводить дома, сидя в компьютере", - пояснил пресс-секретарь президента.
"Самые разные факторы, поэтому я бы не делал каких-то выводов о снижении интереса. Интерес по-прежнему огромен, формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", - заверил Песков.
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Говоря о рабочем графике Путина, он отметил, что в среду тот продолжает подготовку к прямой линии, изучение справочных материалов по линии заинтересованных ведомств и экспертных подразделений администрации президента.
"Вчера часов пять-шесть, наверное, только совещание длилось, потом президент сам еще работал. Сегодня президент будет работать с массивом вопросов - и видеообращения, и то, что поступило по телефону, и по интернету, и так далее. То есть сегодня целый день президент до ночи работает, готовится к прямой линии", - сообщил представитель Кремля.
Песков отметил, что затраты по организации прямой линии лежат на телеканалах. "Это не проект администрации президента. Это совместный проект двух каналов, причем в этом году там еще и третий - НТВ принимает участие. Поэтому нужно обращаться туда", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько стоит организация и проведение прямой линии с учетом создания колл-центров, работы операторов, студии, видеосвязи с регионами.
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